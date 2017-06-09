Белорусские водители смогут и дальше работать в РФ без российских прав

Водителям из Белоруссии не нужно будет получать российское водительское удостоверение, чтобы продолжать работать в России. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

По словам дипломата, на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства, которое должно пройти в Санкт-Петербурге на следующей неделе, будет принят временный акт, который исключит белорусов из закона о запрете на вождение транспорта в РФ с иностранным водительским удостоверением.

С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете иностранных водительских прав, а значит, водители-мигранты не могут управлять автобусами, осуществлять грузоперевозки или сидеть за рулем машин в сфере ЖКХ.

«Такой нормативный документ в России принят – чтобы осуществлять работу на транспорте, нужно иметь российские права», – отметил Суриков. Посол выразил надежду, что, когда депутаты Госдумы приступят к работе после летнего периода, поправки внесут на законодательном уровне, передает «Интерфакс».

Напомним, российские власти пытались ввести запрет с 1 июня 2015 года, но тогда законотворцы перенесли «час икс», поскольку в России подавляющее большинство иностранцев не имели российских прав. В 2017 году Госдума также хотела дать мигрантам отсрочку на год – до 1 июня 2018 года. Но не успела провести законопроект в трех чтениях.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 09.06.17

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