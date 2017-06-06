«На врачей подадут в суд и будут правы»: уральские эксперты оценили скандальную инициативу саратовского минздрава

Резонансный приказ минздрава Саратовской области, обязавший врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, лишившихся девственности, грозит обернуться валом судебных исков против медиков. Подобная инициатива – нарушение не только врачебной тайны, но и прав человека, считают уральские эксперты.

Напомним, новые обязанности главврачей описаны в приказе министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова, подписанном 30 мая. Согласно документу, доктора должны будут сообщать в правоохранительные органы о случаях выявления нарушений целостности девственной плевы у школьниц, заболеваний, передающихся половым путем, а также о беременностях, наступивших в возрасте до 16 лет. В региональном минздраве заявили, что приказ разработан по инициативе следственного управления по Саратовской области, прошел согласование в прокуратуре и не нарушает врачебную тайну.

Специалисты придерживаются иного мнения. «Я отказываюсь в это верить, это полное безобразие. Дело не только в нарушении врачебной тайны, это нарушение прав человека», – так отреагировал на новацию саратовских чиновников здравоохранения доцент кафедры акушерства и гинекологии УГМА Евгений Глухов в беседе с NDNews.ru. «Не понимаю, почему доктора должны брать на себя функцию [передачи информации в полицию] по решению минздрава. На них люди подадут в суд и будут правы. В практике акушерства девочки-подростки до 14 лет считаются недееспособными, и врачи при проведении любых манипуляций обязаны поставить в известность родителей или опекуна. После 14 лет человек отвечает сам за себя», – заключил врач.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков считает, что необходимо очень осторожно подходить к передаче сведений о несовершеннолетних пациентках в полицию. «Федеральный закон четко регламентирует, когда врач при проведении гинекологических осмотров при наличии достаточных оснований может передать информацию о беременности несовершеннолетней в правоохранительные органы. Подчеркиваю – при достаточных основаниях. То есть врач должен задать уточняющие вопросы пациентке. Неплохо было бы разработать методические рекомендации, которые помогут докторам определять эти «достаточные основания». В этом плане законодатель поступает правильно, потому что в нашем обществе нужно формировать нетерпимость к преступлениям против несовершеннолетних, и в то же время гуманное отношение к детям», – прокомментировал детский омбудсмен. При этом навязываемую врачам обязанность сообщать о лишившихся девственности школьницах Игорь Мороков назвал прямым нарушением федерального закона. «У человека с рождения есть право на частную жизнь. Ребенок с 15 лет имеет право на передачу информации о себе. Если врач без разрешения 15-летней девочки передал интимную информацию в полицию, она может обжаловать это решение в суде», – сообщил эксперт.

Добавим, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже попросила вынести заключение о законности приказа министра здравоохранения Веронику Скворцову, а также обратилась в прокуратуру Саратовской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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