Отменен приказ, обязывающий врачей сообщать в полицию о ведущих половую жизнь школьницах

Саратовский минздрав отменил приказ, согласно которому главврачи должны передавать в правоохранительные органы информацию о половой жизни несовершеннолетних. Документ отправят на доработку, инициативу обсудят с медиками, юристами и представителями общественности.

«Данная тема вызвала широкий общественный резонанс. В обществе проходили споры, кто-то поддерживал данный приказ, данные меры, кто-то категорически был против. Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку», – рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы саратовского минздрава Александр Колоколов.

По его словам, в ходе доработки будут учтены мнения профильных врачей, а также медицинской общественности. Правовую оценку документу дадут правоохранительные и следственные органы. В результате приказ приведут в соответствие с законодательством.

Напомним, новые обязанности главврачей описаны в приказе министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова, подписанном 30 мая. Согласно документу, доктора должны будут сообщать в правоохранительные органы о случаях выявления нарушений целостности девственной плевы у школьниц, заболеваний, передающихся половым путем, а также о беременностях, наступивших в возрасте до 16 лет. В региональном минздраве заявили, что приказ разработан по инициативе следственного управления по Саратовской области, прошел согласование в прокуратуре и не нарушает врачебную тайну.

6 июня детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила вынести заключение о законности приказа министра здравоохранения Веронику Скворцову, а также обратилась в прокуратуру Саратовской области.

В свою очередь уральские эксперты посчитали инициативу саратовского минздрава нарушением не только врачебной тайны, но и прав человека. Исполнение указания может обернуться для медиков судебными исками. В практике акушерства девочки-подростки до 14 лет считаются недееспособными, и врачи при проведении любых манипуляций обязаны поставить в известность родителей или опекуна. После 14 лет человек отвечает сам за себя. Таким образом, если врач без разрешения 15-летней девочки передал интимную информацию в полицию, она может обжаловать это решение в суде.

Саратов, Зоя Осколкова

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