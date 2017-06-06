Детский омбудсмен проверит законность приказа о передаче в полицию данных лишенных девственности школьниц

Приказ саратовского Минздрава о том, что врачи должны предоставлять в органы внутренних дел информацию о половой жизни несовершеннолетних, вызвал много споров. Юристы считают распоряжение законным, сами медики напоминают о врачебной тайне, а социальные сети кипят от возмущения.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила вынести заключение о законности приказа министра здравоохранения Веронику Скворцову, а также обратилась в прокуратуру Саратовской области, передает РИА «Новости».

Напомним, новые обязанности главврачей описаны в приказе министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова, подписанном 30 мая. Согласно документу доктора должны будут сообщать о случаях выявления нарушений целостности девственной плевы у школьниц, заболеваний, передающихся половым путем, а также о беременностях, наступивших в возрасте до 16 лет.

В приказе отмечается, что в первую очередь меры направлены на уголовно-правовую охрану детей и подростков, в том числе на обеспечение «своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

В саратовском Минздраве заявили, что приказ не нарушает правил сохранения врачебной тайны. Специалисты по праву позицию министерства поддержали. По словам юристов, информация, полученная от медиков, позволит пресечь нарушение прав несовершеннолетних, например, в том случае, если школьница подверглась насилию. «Так или иначе, есть повод для интереса со стороны правоохранителей», – сказал Business FM адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Владислав Поликаркин.

Сами врачи не согласны с мнением юристов. В первую очередь медиков заботит психическое здоровье ребенка. Если девочка добровольно ведет половую жизнь, но скрывает этот факт, вынужденное признание может нанести ущерб подростковой психике. «Это нарушает права человека. Если человек хочет, он сам может обратиться, родители могут обратиться, но ни в коем случае не врачи. Кстати, это не так просто сделать, потому что детали очень сложны, и вмешиваться в это дело просто с полицейских позиций нельзя», – возмущается президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН Владимир Серов.

Кроме того, появляется повод для коррупции, врач на свое усмотрение может рассказать полиции и родителям о том, что девочка не девственница, а может и промолчать за вознаграждение.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 06.06.17

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