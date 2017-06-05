В Саратове врачи будут докладывать в полицию о школьницах, ведущих половую жизнь

Саратовских врачей обязали предоставлять в органы внутренних дел информацию о половой жизни несовершеннолетних. В частности, доктора должны будут сообщать о случаях выявления нарушений целостности девственной плевы у школьниц и о беременностях, наступивших в возрасте до 16 лет.

Новые обязанности главврачей описаны в приказе министра здравоохранения Саратовской области Владимира Шульдякова, подписанном 30 мая, передает «Интерфакс».

Согласно документу медики должны сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних девочек и ее прерывания, о выявлении у школьниц нарушений целостности девственной плевы, а также заболеваний, передающихся половым путем.

Кроме того, известить правоохранительные органы необходимо в случае поступления в медучреждения «родильниц и рожениц, беременность которых наступила в возрасте до 16 лет».

В приказе отмечается, что в первую очередь меры направлены на уголовно-правовую охрану детей и подростков, в том числе на обеспечение «своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 03.06.17

Всероссийская помойка: Южный Урал опять признан самым грязным регионом. / В Подмосковье пытаются запретить вейпы для школьников. / В больнице Ялты младенца убили медикаментами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»