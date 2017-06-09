День России в Екатеринбурге: митинг против коррупции, политическое шествие и массовое пение гимна

Празднование Дня России в Екатеринбурге будет разноплановым – поучаствовать в нем планируют политики, студенты, спортсмены. Полюбившееся горожанам массовое пение гимна страны на Плотинке в этом году приобретет политический оттенок – к сводному хору примкнет «Единая Россия». Другие партии, кроме ЛДПР, решили проигнорировать праздник. Вторая половина дня отметится выступлением оппозиционеров, которые будут митинговать против коррупции в высших эшелонах власти. Подробности – в обзоре NDNews.ru.

Главным официальным мероприятием 12 июня станет праздничный концерт «Хором славим Россию» в Историческом сквере. По сложившейся традиции в полдень на ступеньках лестницы, ведущей к памятнику основателям города, более 50 профессиональных и любительских певцов исполнят акапелла гимн России и наиболее известные и любимые в народе песни. Например, прозвучит песня революционеров «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители», «Рассея» группы «Любэ», а хит Газманова «Я рожден в СССР» хор исполнит в молодежной стилистике и с рэпом, сообщили организаторы. Также в этом году в программу будут включены песни о природе (поскольку идет Год экологии) и детские песни «Я на солнышке лежу», «Пусть всегда будет солнце».

В пресс-службе мэрии рассказали, что на празднике ожидается более 1,5 тысяч человек. По всей видимости, массовость мероприятию обеспечит «Единая Россия». Как сообщили NDNews.ru в исполкоме партии, на 12 июня запланировано шествие сторонников ЕР. Колонна стартует в 11.30 от ККТ «Космос» и к полудню вольется в ряды горожан на праздничном концерте. Предполагается, что в «марше гражданских активистов» примет участие около тысячи человек.

Остальные парламентские партии, за исключением ЛДПР, никаких мероприятий на День России не запланировали. Либерал-демократы заявили о проведении праздничного митинга на площади Советской армии. Акция начнется в 11.00, участниками станут порядка 300 человек. Не исключено, что мероприятие будет носить предвыборный характер, и перед собравшимися выступит партийный кандидат в губернаторы, выдвижение которого состоится в эту субботу.

Еще одна массовая политическая акция пройдет в сквере на улице Большакова, рядом с ледовой ареной «Уралец». Здесь в 14.00 соберутся сторонники оппозиционера Алексея Навального, требующие расследования по фактам, изложенным в фильме ФБК «Он вам не Димон». Участникам митинга предлагается подготовить креативные плакаты и российские флаги, также организаторы допускают партийную символику. У каждого желающего будет возможность выступить в течение двух минут у «свободного микрофона». Напомним, первый антикоррупционный митинг штаба Навального в Екатеринбурге был несанкционированным, но собрал около 3 тысяч человек – в основном молодых людей и подростков.

Помимо этого, в День России также пройдет студенческая эстафета российского флага, организованная департаментом молодежной политики Свердловской области. Мероприятие начнется в 13.30 с концерта возле главного корпуса УрФУ на Мира,19, затем группа студентов двинется по проспекту Ленина, передавая друг другу флаг России и флаг Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи. Эстафета завершится на Октябрьской площади, около Драмтеатра, где участники оформят клумбу в виде легендарной фестивальной ромашки.

Также в акватории городского пруда в праздник состоится «Студенческая регата», а в парке Маяковского запланирована большая семейная программа с концертом и развлечениями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

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