Пропавший под Рефтинским водохранилищем 4-летний малыш все еще не найден

Рефтинский, Июнь 12 (Служба информации РИА «Новый День» – Мальчик Дима, пропавший позавчера утром во время лесной прогулки с родителями, до сих пор не найден. «Новостей нет», – лаконично сообщили корреспонденту NDNews.ru в пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области.

Вместе с силовиками на месте работает поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт». Сегодня ночью в сообществе отряда в соцсети появилось объявление о сборе: «Начало поиска – 9-00. Место сбора – посёлок Рефтинский, улица Лесная, не доезжая лагеря Искорка мост через реку. С собой: ОБЯЗАТЕЛЬНО сменные тёплые вещи, резиновые сапоги или другая непромокаемая обувь, перекус, тёплый чай или кофе, фонари, навигаторы, рации, компасы (если есть), репелленты», – пишут волонтеры. Напомним, 4-летний мальчик Дима пропал вчера утром, когда поехал с родителями в лес на пикник. Семья (мама, папа и мальчик) разбили на берегу водохранилища палатку. После этого папа с ребёнком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребёнок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров. Но до мамы мальчик не дошел и исчез бесследно. Добавим, мать Димы работает младшим воспитателем в детском саду, который посещает ребенок. Отец имеет несколько судимостей. В 6 километрах от места исчезновения ребенка обнаружены детские следы, похожие на следы маленького Димы. Они обрываются у маленького болотца. Взрослых следов рядом с ними не было.

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