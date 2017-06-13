По факту сдачи гнилых домов детям-сиротам в Махнево возбудили уголовное дело

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту халатности при приемке и вводе в эксплуатацию гнилых домов для детей-сирот в селе Махнево.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о трех двухквартирных зданиях. Из-за того, что дома буквально гнили изнутри, нескольким семьям пришлось их вынужденно покинуть. При этом, чтобы просушить квартиры, граждане использовали электрооборудование, и им пришли огромные счета от управляющей компании. Ранее в отделе имущества администрации Махнево нашему агентству заявляли, что все претензии нужно адресовать Фонду жилищного строительства Свердловской области. Именно областные власти заключали контракты на строительство зданий и должны были следить за качеством работ. Однако следственные органы придерживаются иного мнения.

По информации пресс-службы генеральной прокуратуры РФ, Следственный комитет на основании материалов прокуратуры возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») в отношении заместителя главы администрации Махнево. Проверка показала, что 21 августа 2014 между Фондом жилищного строительства и ООО «Петрокаменская строительная компания» были заключены контракты на строительство шести жилых домов на улице Молодежная в Махнево. «В сентябре 2015 года фонд подписал с детьми-сиротами договоры найма специализированного жилищного фонда. Некоторые квартиры были переданы в муниципальную собственность и предоставлены по договору социального найма», – уточняют в ведомстве.

Контрольные мероприятия подтвердили, что жилые дома № 5, 7, 9 по улице Молодежной имеют дефекты и деформации конструкций. Выявлены также грубые нарушения градостроительного законодательства, отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, – отмечают в Генпрокуратуре РФ.

«Между тем, заместитель главы администрации Махнево, на тот момент занимавший должность врио главы администрации муниципалитета, не проверив соответствие объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, подписал разрешения на ввод в эксплуатацию трех двухквартирных домов. В результате ненадлежащего отношения к исполнению своих должностных обязанностей детям-сиротам предоставлены жилые помещения, фактически не пригодные для постоянного проживания», – сообщают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

ФК «Урал» готовится повторно подписать контракт с Адесойе Ойеволе. / Екатеринбургский метрополитен снова не смог найти охранников. / Пенсионер из Тугулыма украл сам у себя три ружья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»