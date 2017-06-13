В гордуме Екатеринбурга два депутата-«пенсионера» едва не рассорились из-за законопроекта о зачислении первоклассников в школы

В гордуме Екатеринбурга началась борьба за «горячие» темы предвыборной повестки. Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня депутаты одобрили инициативу коллеги и кандидата в губернаторы Дмитрия Сергина, предлагающего закрепить в областном законодательстве первоочередное право детей-льготников поступать в школы по месту жительства. Но неожиданно на законопроект с критикой обрушился однопартиец Сергина – Олег Хабибуллин.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Сергин внес в городскую думу проект поправок в три областных закона о социальной поддержке граждан. Суть изменений заключается в следующем: в школы в первую очередь должны зачисляться дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды или дети, имеющие в семье родителя-инвалида. Кроме того, многодетным семьям гарантируется возможность записывать детей в одну школу.

Сегодня на заседании думы Сергин в очередной раз повторил, что запись детей в школы через портал госуслуг не учитывает интересы льготников. Из-за этого случаются ситуации, когда ребенок-инвалид зачисляется в школу в отдаленном районе, или двойняшки из одной семьи оказываются «распределены» в разные первые классы. Для некоторых депутатов услышанное оказалось новостью. «А что, у нас, правда, все так плохо? И близнецов разделяют?», – поинтересовался единоросс Алексей Бородин, и получил утвердительный ответ начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой.

«На муниципальном уровне эту проблему решить невозможно, но субъект РФ обладает таким правом. В других регионах России принимались аналогичные законы для детей-льготников. Мы отправляли несколько обращений в заксо, но реакции не последовало. Теперь мы предлагаем готовый законопроект, который не нужно дорабатывать, осталось принять его и все», – заключил Дмитрий Сергин и подчеркнул, что документ был поддержан в профильной комиссии ЕГД и чиновниками образования и прошел проверку прокуратуры.

Тем не менее, на думе законопроект вызвал вопросы. Депутат от «Партии пенсионеров» Олег Хабибуллин заявил, что в документе не просчитано количество педагогических работников, чьи дети могут занять места в детских садах, и наигранно удивился, почему с подобной инициативой в заксо выходит именно Дмитрий Сергин. «Может, потому что вы решили губернатором стать?», – поинтересовался он. В ответ Сергин напомнил, что они оба состоят в одной партии, поэтому он вправе рассчитывать на поддержку Хабибуллина. Замечание по поводу количества педагогических работников в Свердловской области было предложено оставить на обсуждение заксобранию.

«Мы можем сейчас потратить время, чтобы просчитать все должности в образовательных учреждениях. А в области возьмут и отклонят законопроект», – пояснил Сергин.

В итоге за документ все-таки проголосовало большинство народных избранников. Городская инициатива будет направлена на рассмотрение в региональное заксобрание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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