В Нижнем Тагиле стартует выдвижение кандидатов в мэры, Носов не спешит

С завтрашнего дня в Нижнем Тагиле начнется выдвижение кандидатов в мэры города и депутаты местной думы. Сами выборы пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Как передает корреспондент NDNews.ru, календарь основных мероприятий кампании опубликовала сегодня городская избирательная комиссия. Выдвижение кандидатов продлится с 17 июня до 18:00 21 июля.

В отличие от губернаторских выборов в выборах мэра могут принимать участие как партийные кандидаты, так и самовыдвиженцы. Несмотря на это все эксперты сходятся в том, что сейчас на городском политическом небосклоне только одна «звезда» – действующий мэр Сергей Носов.

Напомним, внутрипартийные праймериз «Единой России» Носов выиграл. Он набрал 198 голосов выборщиков, а его зам Владислав Пинаев – 181 голос. И столь маленький разрыв между ними дал политологам повод предположить, что с будущим Носова все не так однозначно. Версии о том, что Носов покинет пост главы Нижнего Тагила в связи с повышением, циркулировали на протяжении всего года. «Куда только его не сватали – например, в Кемеровскую область. Теперь заговорили про Челябинскую, хотя южноуральцы называют это дежурными «вбросами», считая, что [нынешний глава региона Борис] Дубровский плотно сидит на своем месте, – отмечал ранее политолог Сергей Мошкин. – Но политика сегодня малопредсказуема. И сам факт участия Носова в праймериз свидетельствует о том, что – хотелось ему этого или нет – он пойдет на выборы главы Нижнего Тагила. Пока сохраняется status quo. При этом если завтра-послезавтра случится какое-то перемещение, не исключено, что на выборы пойдет и Владислав Пинаев. В конце концов, праймериз – это внутрипартийная процедура, и при нештатной ситуации руководствоваться будут законом, а не партийными уставами».

Добавим, что ближайшая местная конференция ЕР ориентировочно назначена только на 27 июня. Ни одна другая партия пока свое участие в тагильских выборах даже не анонсировала.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 16.06.17

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