В финал конкурса за пост главы Арамили вышли трое. Герасименко сдался

По итогам второго этапа конкурса на замещение должности главы Арамили конкурсная комиссия отобрала трех претендентов, из которых депутатам городской думы предстоит выбрать одного.
Как сообщили в администрации города, в финал прошли директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.
Три кандидата отказались от борьбы. Это действующий мэр Владимир Герасименко, его заместитель Александр Мельников, который сейчас подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере, и пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов.
Еще четырех кандидатов – помощника проректора Уральского государственного горного университета Дмитрия Варчака, начальника Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергея Кощеева, фермера из Алапаевского района Валерия Молокова и домохозяйку из Арамили Татьяну Шикову забраковала конкурсная комиссия.
Арамиль, Евгения Вирачева
Арамиль. Другие новости 20.06.17
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