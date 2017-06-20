Вторник, 20 июня 2017, 09:09 мск

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Екатеринбург

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В финал конкурса за пост главы Арамили вышли трое. Герасименко сдался

В финал конкурса за пост главы Арамили вышли трое. Герасименко сдался
Фото с сайта Арамиль.рф

По итогам второго этапа конкурса на замещение должности главы Арамили конкурсная комиссия отобрала трех претендентов, из которых депутатам городской думы предстоит выбрать одного.

Как сообщили в администрации города, в финал прошли директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.

Три кандидата отказались от борьбы. Это действующий мэр Владимир Герасименко, его заместитель Александр Мельников, , и пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов.

Еще четырех кандидатов – помощника проректора Уральского государственного горного университета Дмитрия Варчака, начальника Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергея Кощеева, фермера из Алапаевского района Валерия Молокова и домохозяйку из Арамили Татьяну Шикову забраковала конкурсная комиссия.

Арамиль, Евгения Вирачева

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