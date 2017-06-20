На участие в муниципальных выборах пока заявилось только пять человек

В муниципалитетах Свердловской области, где 10 сентября одновременно с губернаторскими состоятся выборы в местные думы, началось выдвижение кандидатов в депутаты. Но пока желающих крайне мало.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по состоянию на текущий момент на сайте областного избиркома есть информация только о пяти выдвиженцах, все они идут на выборы самостоятельно, без поддержки партий. В частности, в Богдановиче выдвинулся директор местного МУПа «Благоустройство». В Ирбитском районе – индивидуальный предприниматель, в 2010 году судимый за угрозу убийством. На кресло в думе Невьянска претендует женщина, доцент УрГЮУ. Сразу два кандидата выдвинулись в Новоуральске: пенсионер и мастер коммунального МУПа. В других городах желающих пойти на выборы пока нет совсем.

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, в 49 муниципалитетах пройдут думские выборы. Вслед за этим на территориях начнутся процедуры избрания глав по конкурсной схеме – до конца года определится судьба 31 градоначальника. Среди городов, где пройдут местные выборы – Алапаевск, Асбест, Верхняя Салда, Волчанск, Ирбит, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Лесной, Невьянск, Нижняя Тура, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Североуральск, Серов, Сосьва, Сухой Лог, Сысерть, Тавда и Туринск.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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