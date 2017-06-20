Депутаты ЕГД – мэрии: не надо разжигать гражданскую войну расстеклением балконов!

Инициатива мэрии о принудительном расстеклении балконов вызвала нешуточные споры на сегодняшнем заседании профильной комиссии екатеринбургской гордумы. Чиновники настаивают на том, что приведение внешнего вида домов в порядок должно проходить за счет собственников и призывают горожан равняться на Европу, где паспортизация фасадов давно стала нормой. Депутаты заявили, что мэрия разжигает «гражданскую войну» и настраивает екатеринбуржцев против ЧМ-2018, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, под «екатеринбургскую реновацию» попали 2065 домов, расположенных рядом с Центральным стадионом и маршрутами клиентских групп ФИФА. Все они включены в специальный реестр мэрии с фотографиями и рекомендациями собственникам, что необходимо исправить. Самые «вопиющие» примеры разномастного оформления фасадов привел депутатам главный художник города Дмитрий Фогель. Например, мэрию возмущает увешанное кондиционерами здание на ул. 8 Марта, 13, огромный самодельный балкон на доме по ул. Ленина, 2, вывески алкомаркета на первом этаже дома по улице Репина. Докладчик отметил, что в первую очередь администрация города будет проводить работу по уведомлению собственников о необходимости паспортизации фасадов. Сейчас в городе паспорта есть только у 24 домов из списка «реновации»: семь в Ленинском районе, два в Железнодорожном районе, по пять паспортов есть в Орджоникидзевском, Кировском и Верх-Исетском районах. Как выяснил NDNews.ru, стоимость оформления паспортов обойдется горожанам дополнительно в 30-40 тысяч рублей. Но чиновники утверждают, что люди реагируют «с пониманием» на уведомления мэрии.

По словам замглавы администрации по вопросам капстроительства Алексея Белышева, позитивные примеры приведения фасадов к единообразию есть в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Новосибирске и Перми. Требования к внешнему виду улиц давно стали нормой в европейских городах. Кроме того, инициативу мэрии Екатеринбурга одобрили некие городские блогеры, побывавшие в Таиланде и пришедшие в ужас от внешнего вида тамошних домов. «Наша задача – сделать паспортизацию фасадов обязательной и мотивировать жителей на изменения. И, откровенно говоря, нужно объявлять гражданскую войну вывескам на первом этаже, которые уродуют городское пространство», – заявил вице-мэр.

Депутаты посыл городских чиновников не оценили. Олег Хабибуллин акцентировал внимание на том, что когда городская дума принимала Правила благоустройства, обязывающие получать паспорта фасадов, ни о каком принудительном расстеклении балконов не было и речи. Теперь горожане, не желающие выполнять городское постановление, рискуют получить административный штраф.

Александр Смолин сообщил, что на практике работа с неприглядными витринами коммерсантов оборачивается пшиком. Он привел пример с одним магазином, название которого было просто написано черной краской на стене. За два месяца такая надпись не заинтересовала ни одного квартального. «Да, такие случаи есть. Практика еще нарабатывается. Пока у нас нет тесного взаимодействия с квартальными и комитетом по рынку», – признал Белышев.

Алексей Бородин назвал попытку свалить все расходы на плечи граждан абсурдом: «Как вы собираетесь объяснять бабушке, живущей на улице Малышева, что ей надо за свою пенсию расстеклить балкон, который ей внучок сделал еще в 80-е годы? Как объяснить людям, что за их же деньги нужно провести паспортизацию фасада и убрать кондиционеры и балконы? Это работа не на один год, а мы хотим до мая 2018 года все сделать. Не надо разжигать, как вы сами сказали, гражданскую войну».

В ответ Алексей Белышев сообщил, что в постановлении указаны только рекомендации по приведению фасадов в порядок. «Никто не собирается заставлять бабушку платить за расстекление балкона. Но напомнить ей, что в Екатеринбурге будет проходить Чемпионат мира, нужно», – заявил чиновник.

Олег Хабибуллин, напротив, призвал мэрию не увязывать «балконную реформу» с ЧМ, чтобы не спровоцировать очередной всплеск недовольства населения. «Вы сейчас поступаете также, как с транспортной реформой», – заметил депутат. Дмитрий Сергин предложил подумать над вариантом муниципальной программы софинансирования, подобной тому, как в жилых домах заменяли лифты – собственники платили от 5% до 15%, а остальные расходы компенсировались из бюджета.

После бурного обсуждения депутаты договорились снова рассмотреть вопрос «о фасадах» во втором полугодии. В том числе, попробовать изыскать средства при верстке бюджета на 2018 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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