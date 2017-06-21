Шоу чиновников и единороссов в Ночь музыки: в Музкомедии споют Умникова, Липович, Шептий и Высокинский

Уральские випы на фестивале Ural Music Night споют в Музкомедии. Хиты советского кино исполнят вице-губернатор Александр Высокинский, экс-замглавы администрации города Евгений Липович, директор ТЮЗа Евгения Умникова и многие другие. Послушать, как поют чиновники, сможет каждый, но лучше приходить заранее: по опыту прошлого года, на закрытых площадках быстро заканчиваются места.

Площадка на основной сцене Театра музыкальной комедии будет называться «Музыка советского кино». Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Ural Music Night, чиновники и другие известные люди Свердловской области сами выбирали себе песню.

«На площадке будет звучать музыка советского кино 30-70-х годов прошлого века. Всем випам был предложен обширный репертуар, из которого каждый сам выбирал себе что исполнять. Каждый участник проходил профессиональную подготовку. И на Ночи музыки споют», – отметили в пресс-службе.

Согласно программе, в концерте принимают участие: директор СУМЗа Багир Абдулазизов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, владелец сети фитнес-центров Антон Гиренко-Коцуба, замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, руководитель фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, бывший замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, экс-глава управления образования, а ныне директор ТЮЗа Евгения Умникова, глава свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и другие.

Площадка на основной сцене Музкомедии начнет работать в 21:00, вход свободный.

Напомним, Ural Music Night пройдет 23 июня в Екатеринбурге уже в третий раз. В этом году количество площадок увеличится до ста. Они расположатся вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга. Среди них будут Оперный театр, Окружной дом офицеров, Главпочтамт, Детская филармония, Уральский музыкальный колледж, кинотеатры «Колизей» и «Салют», вузы и рестораны. Будут среди них и необычные локации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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