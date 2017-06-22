Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Самой ранней площадкой фестиваля Ural Music Night, который пройдет завтра в Екатеринбурге, станет «Новая жизнь» у ККТ «Космос». Под руководством и при поддержке Вадима Самойлова там выступят школьники, начинающие музыканты. Сам Самойлов поднимется на сцену дважды – в 18:00 у «Космоса» и в 01:30 у Драмы.

Фестиваль Ural Music Night пройдет завтра в Екатеринбурге уже в третий раз. На этот раз все площадки сосредоточатся в центре, чтобы между ними было легко перемещаться пешком: на проспекте Ленина и отходящих от него улицах за несколько часов выступят 1500 музыкантов, которые представляют самые разнообразные стили.

Первой, еще днем, откроется площадка «Новая жизнь» у ККТ «Космоса». Здесь пройдет гала-концерт участников проекта Ural Music School, который сейчас реализуется на базе гимназии №47 под руководством экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. По словам музыканта, на участие были поданы 50 заявок из школ Екатеринбурга, области Москвы и Петербурга. Отобранные коллективы – все любительские – в течение недели слушали мастер-классы известных музыкантов, сценографов, хореографов. Вместе с детьми над постановками номеров работал и сам Самойлов. И он же выйдет поддержать молодежь на сцене.

«Это первый фестиваль школьных коллективов, – отметил музыкант. – Нашей задачей было за короткий срок привести хотя бы один из номеров к такому виду, чтобы представить его на профессиональной сцене, потому что все участники Ural Music School – не профессионалы, у них нет музыкального образования, они занимаются самодеятельностью. Но им есть что показать. Так, одна из главных фишек – каждая группа должна была представить авторский материал. И я был удивлен, когда один коллектив всего за неделю сочинил сразу три композиции. Конечно, это уровень начинающих, но это не менее ярко и искренне, чем у профессионалов».

По словам Самойлова, выступления у ККТ «Космос» начнутся в 15:00, всего на сцену выйдут 14 коллективов. С некоторыми выйдет и Вадим – впервые в роли ударника. Концерт самого экс-вокалиста «Агаты Кристи» завершит работу площадки «Новая жизнь» в 18:00. Также услышать Вадима Самойлова можно будет на гала-концерте – в 01:30 у Театра драмы.

Вообще же, как отметили сегодня на пресс-коференции организаторы UMN, в этом году фестиваль стал еще масштабнее и разнообразнее.

«Екатеринбург – музыкальный город, где каждый седьмой житель умеет играть на каком-то инструменте. Поэтому нам важно было представить большое разнообразие стилей, жанров – хотя пусть критики делят на жанры. На 2-3 километрах у нас будет работать более 100 площадок. Обойти все невозможно. Но с 40 площадок будет идти онлайн-трансляция на сайт, можно будет что-то посмотреть», – рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Иностранные участники Ночи музыки отметили, что они впервые видят такой размах при проведении музыкального фестиваля.

«Я впервые вообще слышу, что во всем городе одновременно будут выступать столько музыкантов», – отметил на пресс-конференции Гонзалес Бергара, руководитель квартета Gonzalo Bergara (США), который проехал с гастролями по многим странам.

Впервые в этом году будет площадка у гостиницы «Исеть», там «Другой оркестр» в 00:00 начнет играть «конструктивистскую музыку», параллельно запустят световое шоу. Также впервые на Плотинке будут работать площадки на понтонах и хореографическая площадка (за несколько часов покажут несколько перформансов). За оперным будет этника, в оперном – опера, у EverJazz – джаз, а потом «новая музыка». Словом, перечислить все пункты программы невозможно. Лучше изучить ее заранее и составить свой индивидуальный маршрут.

Закончится фестиваль традиционно: в 01:30 на Октябрьской площади пройдет гала-концерт с участием хедлайнеров. А на рассвете – около 4 утра – все пришедшие исполнят песню «Луч солнца золотого» и запустят солнечных зайчиков зеркалами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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