Четверг, 22 июня 2017, 16:29 мск

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Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Самой ранней площадкой фестиваля Ural Music Night, который пройдет завтра в Екатеринбурге, станет «Новая жизнь» у ККТ «Космос». Под руководством и при поддержке Вадима Самойлова там выступят школьники, начинающие музыканты. Сам Самойлов поднимется на сцену дважды – в 18:00 у «Космоса» и в 01:30 у Драмы.

Фестиваль Ural Music Night пройдет завтра в Екатеринбурге уже в третий раз. На этот раз все площадки сосредоточатся в центре, чтобы между ними было легко перемещаться пешком: на проспекте Ленина и отходящих от него улицах за несколько часов выступят 1500 музыкантов, которые представляют самые разнообразные стили.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Первой, еще днем, откроется площадка «Новая жизнь» у ККТ «Космоса». Здесь пройдет гала-концерт участников проекта Ural Music School, который сейчас реализуется на базе гимназии №47 под руководством экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. По словам музыканта, на участие были поданы 50 заявок из школ Екатеринбурга, области Москвы и Петербурга. Отобранные коллективы – все любительские – в течение недели слушали мастер-классы известных музыкантов, сценографов, хореографов. Вместе с детьми над постановками номеров работал и сам Самойлов. И он же выйдет поддержать молодежь на сцене.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

«Это первый фестиваль школьных коллективов, – отметил музыкант. – Нашей задачей было за короткий срок привести хотя бы один из номеров к такому виду, чтобы представить его на профессиональной сцене, потому что все участники Ural Music School – не профессионалы, у них нет музыкального образования, они занимаются самодеятельностью. Но им есть что показать. Так, одна из главных фишек – каждая группа должна была представить авторский материал. И я был удивлен, когда один коллектив всего за неделю сочинил сразу три композиции. Конечно, это уровень начинающих, но это не менее ярко и искренне, чем у профессионалов».

По словам Самойлова, выступления у ККТ «Космос» начнутся в 15:00, всего на сцену выйдут 14 коллективов. С некоторыми выйдет и Вадим – впервые в роли ударника. Концерт самого экс-вокалиста «Агаты Кристи» завершит работу площадки «Новая жизнь» в 18:00. Также услышать Вадима Самойлова можно будет на гала-концерте – в 01:30 у Театра драмы.

Вообще же, как отметили сегодня на пресс-коференции организаторы UMN, в этом году фестиваль стал еще масштабнее и разнообразнее.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

«Екатеринбург – музыкальный город, где каждый седьмой житель умеет играть на каком-то инструменте. Поэтому нам важно было представить большое разнообразие стилей, жанров – хотя пусть критики делят на жанры. На 2-3 километрах у нас будет работать более 100 площадок. Обойти все невозможно. Но с 40 площадок будет идти онлайн-трансляция на сайт, можно будет что-то посмотреть», – рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Иностранные участники Ночи музыки отметили, что они впервые видят такой размах при проведении музыкального фестиваля.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

«Я впервые вообще слышу, что во всем городе одновременно будут выступать столько музыкантов», – отметил на пресс-конференции Гонзалес Бергара, руководитель квартета Gonzalo Bergara (США), который проехал с гастролями по многим странам.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Впервые в этом году будет площадка у гостиницы «Исеть», там «Другой оркестр» в 00:00 начнет играть «конструктивистскую музыку», параллельно запустят световое шоу. Также впервые на Плотинке будут работать площадки на понтонах и хореографическая площадка (за несколько часов покажут несколько перформансов). За оперным будет этника, в оперном – опера, у EverJazz – джаз, а потом «новая музыка». Словом, перечислить все пункты программы невозможно. Лучше и составить свой индивидуальный маршрут.

Закончится фестиваль традиционно: в 01:30 на Октябрьской площади пройдет гала-концерт с участием хедлайнеров. А на рассвете – около 4 утра – все пришедшие исполнят песню «Луч солнца золотого» и запустят солнечных зайчиков зеркалами.

Новый День: Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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