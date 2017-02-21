Ural Music Night летом 2017 года пройдет на акватории пруда и в гостинице «Исеть»

Публикации за 21.02.17

Организаторы определились с датой проведения и основными площадками Ural Music Night – 2017. 23 июня музыка будет звучать в ста разных точках Екатеринбурга. Впервые концерт устроят посреди акватории городского пруда – там положат понтоны, музыканты будут играть и в каждом номере гостиницы «Исеть», которая после биеннале так и стоит заброшенной.

Ural Music Night пройдет 23 июня в Екатеринбурге уже в третий раз. В этом году количество площадок увеличится до ста. Вход на каждую из них будет бесплатным, – сообщает сегодня пресс-служба фестиваля.

Площадки расположатся вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга. Среди них будут Оперный театр, Окружной дом офицеров, Главпочтамт, Детская филармония, Уральский музыкальный колледж, кинотеатры «Колизей» и «Салют», вузы и рестораны. Будут среди них и необычные локации.

«Впервые концерт пройдет в акватории городского пруда. Развивая успех Уральской индустриальной биеннале, в стенах гостиницы «Исеть» развернется уникальное музыкально-визуальное шоу «Музыка открытых окон» (биеннале проходила на всех 9 этажах заброшенной гостиницы в 2015 году, после этого там планировали открыть арт-отель, но «Исеть» по-прежнему пустует). Гости UMN также побывают в студии звукозаписи, на площадке фирменного стиля и за Оперным театром, где прозвучит цыганская музыка», – сообщают организаторы.

Для тех, кто не сможет посетить Екатеринбург, с 10 площадок фестиваля будет вестись онлайн-трансляция в Интернете. В 2 часа ночи площадки прекратят работу, и на Октябрьской площади начнется гала-концерт. Уже традиционно с наступлением утра первые лучи солнца попадут в розданные зрителям зеркальца. Под песню из «Бременских музыкантов» солнечные зайчики сольются воедино и станут добрым посылом миру.

Организаторы UMN продолжают переговоры с хедлайнерами и готовы к общению с музыкантами и представителями площадок, – добавляют в пресс-службе. Напомним, ранее организатор фестиваля Евгений Горенбург не исключал возможности, что «своих» хедлайнеров могут привезти на «Ночь музыки» спонсоры. «Например, в этом году может приехать Лепс, если «Сима-ленд» возьмется за организацию площадки. УГМК предложил привезти Анну Нетребко», – говорил Горенбург.

UralMusicNight родился в Екатеринбурге летом 2015 года. Его создавала та же команда, которая раньше делала летний «Старый Новый рок», утративший со временем актуальность. За два года существования UralMusicNight успел зарекомендовать себя как один из самых свободных фестивалей, где в одну ночь рокеры могут слушать оперу, панки – рок, а любители классики пойти на концерт электронной музыки. Кроме того, «Ночь музыки» стала самым быстрорастущим фестивалем в России. По данным организаторов, в 2015 году 40 площадок за одну ночь посетили 70 тысяч человек, а уже год спустя – было 70 площадок и 120 тысяч зрителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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