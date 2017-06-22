Внимание! Екатеринбуржцев начали «разводить» на деньги под предлогом реновации

В Екатеринбурге появился новый вид мошенничества: неизвестные злоумышленники ходят по квартирам, называют себя представителями администрации Екатеринбурга и уговаривают граждан остеклить все балконы дома в одном стиле якобы в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Как рассказал NDNews.ru екатеринбуржец Вадим, к нему в квартиру на улице Красноуральской позвонили двое прилично одетых мужчин, которые сообщили, что действуют по поручению администрации города, и начали очень настойчиво убеждать застеклить балкон (в доме часть балконов остеклена, часть – нет). Цена вопроса, по их словам, составляла около 50 тысяч рублей. «Я им сказал, что остеклять я ничего не буду, «денег нет, но вы держитесь». Они настаивали – «Неужели 50 тысяч не потянете? Ну возьмите кредит, подумаешь, 2,5 тысячи в месяц какие-то. Или, может быть, вам работа нужна? Скажите телефон, мы что-нибудь найдем». Я ответил, что мне некогда с ними разговаривать, и закрыл дверь. Потом слышал, как они к соседям моим стучались», – рассказал мужчина.

Добавим, что дом обратившегося в редакцию читателя даже не входит в утвержденный мэрией список из 2065 зданий, попадающих на т.н. «гостевой маршрут», не оформлен на него и «паспорт фасада». В администрации города по поводу ситуации сообщили следующее: «мы никаких людей с предложениями по квартирам не посылали»..

Напомним, под «екатеринбургскую реновацию» попали 2065 домов, расположенных рядом с Центральным стадионом и маршрутами клиентских групп ФИФА. Эти здания, по мнению обитателей мэрии, необходимо привести к некому стилевому единообразию, расстеклив застекленные балконы и застеклив их заново, но уже одинаково во всем доме. «Если в доме одни балконы застеклены, а другие нет, то общее собрание жильцов или ТСЖ должны принять решение: какой из этих двух вариантов выбрать. В первом случае всем придется сделать одинаковое застекление, во втором – наоборот, убрать его во всем доме», – пояснял ранее главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель. Помимо затрат на демонтаж остекления балконов или вывесок торговых точек, на жителей повесят и другие дорогостоящие работы – по оформлению «паспортов фасадов» на дом.

Программа вызвала бурный общественный резонанс. Неоднозначно отнеслись к ней даже депутаты городской думы, которые редко идут поперек мнения чиновников. На недавнем заседании профильной комиссии ЕГД депутаты заявили, что мэрия разжигает «гражданскую войну» и настраивает екатеринбуржцев против ЧМ-2018.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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