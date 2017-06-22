Дума Арамили избрала новым мэром города депутата из Сысерти

Городская дума Арамили сегодня на внеочередном заседании выбрала нового градоначальника. Им стал директор МУП ЖКХ «Сысертское» и депутат сысертской думы Виталий Никитенко, передает корреспондент NDNews.ru.

Изначально на пост мэра Арамили претендовало 11 человек. Конкурсная комиссия забраковала четырех кандидатов, еще трое – предыдущий глава города Владимир Герасименко, его заместитель Александр Мельников, который подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере, и пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов – самостоятельно отказались от борьбы. В итоге для обсуждения в думе были представлены три претендента. С Никитенко соперничали сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и заместитель главврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин. Большинством голосов депутаты избрали мэром депутата из Сысерти.

Арамиль, Валентина Ярославцева

Арамиль. Другие новости 22.06.17

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