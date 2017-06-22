Четверг, 22 июня 2017, 18:18 мск

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Дума Арамили избрала новым мэром города депутата из Сысерти

Дума Арамили избрала новым мэром города депутата из Сысерти

Городская дума Арамили сегодня на внеочередном заседании выбрала нового градоначальника. Им стал директор МУП ЖКХ «Сысертское» и депутат сысертской думы Виталий Никитенко, передает корреспондент NDNews.ru.

Изначально на пост мэра Арамили претендовало 11 человек. Конкурсная комиссия забраковала четырех кандидатов, еще трое – предыдущий глава города Владимир Герасименко, его заместитель Александр Мельников, , и пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов – самостоятельно отказались от борьбы. В итоге для обсуждения в думе были представлены три претендента. С Никитенко соперничали сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и заместитель главврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин. Большинством голосов депутаты избрали мэром депутата из Сысерти.

Арамиль, Валентина Ярославцева

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