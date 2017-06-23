Пятница, 23 июня 2017, 11:26 мск

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Вокруг Центрального стадиона снова перекроют улицы для ремонта

Вокруг Центрального стадиона снова перекроют улицы для ремонта

На следующей неделе дорожные строители вновь перекроют улицы рядом с Центральным стадионом. На время ремонта будет закрыто движение транспорта на участках улиц Пирогова, Мельникова, Посадской и Репина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, генеральный подрядчик ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будет временно закрывать движение по улице Пирогова от Крауля до Пирогова, 28а с 26 июня по 15 июля; по улице Мельникова от Крауля до Репина – с 30 июня по 15 июля; по улицам Посадской (от Гурзуфской до Репина) и по улице Репина от дома № 48г до дома № 22 – с 8 июля до 16:00 9 июля.

Напомним, масштабная реконструкция дорожной сети возле Центрального стадиона проходит в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В начале июня дорожные строители уже закрывали улицу Репина почти на две недели, что вызвало в городе и .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

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