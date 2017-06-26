Якоб назначил нового главу Октябрьского района взамен уволенного Мирошника

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб назначил нового главу Октябрьского района. Им стал Роман Рудометов, исполнявший обязанности руководителя районной администрации с ноября 2016 года. Сегодня чиновник официально приступил к обязанностям в новом качестве.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до муниципальной службы Роман Рудометов 25 лет работал в Государственной противопожарной службе МЧС России, прошел путь от пожарного до заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. В 2014 году он был назначен на должность заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам благоустройства и кроме того возглавил комиссию по чрезвычайным ситуациям. И.о. главы района стал после отставки Александра Мирошника по требованию прокуратуры.

Напомним, бывший руководитель района был замешан в деле о махинациях в ЕТТУ: Мирошник подписал договор о покупке трамваев общей стоимостью в 18 миллионов рублей, хотя была возможность приобрести товар за 3 миллиона рублей. Ленинский райсуд признал экс-главу виновным по статье «злоупотребление полномочиями» и приговорил к колонии-поселению, но тут же отпустил по причине амнистии. Тем не менее, прокуратура указала, что судимый чиновник не может занимать должность на гражданской и муниципальной службе. Администрация Екатеринбурга требование надзорного ведомства проигнорировала. Добиваться увольнения Мирошника прокуратуре пришлось через суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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