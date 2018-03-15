Мирошник, судимый за махинации с вагонами, занял высокий пост в метрополитене

Александр Мирошник уволился с Уралтрансмаша ради должности в Екатеринбургском метрополитене. В МУПе он займет пост первого заместителя директора.

Информацию о новом месте работы экс-чиновника подтвердили в пресс-службе администрации города. «Компетентный, опытный и профессиональный руководитель, работал в разных сферах и знаком с работой метрополитена», – прокомментировали в мэрии такое назначение. Судимость Мирошника при этом никого не смущает: «Он перешел не на муниципальную должность».

Напомним, Мирошника судили за махинации, когда он возглавлял ЕМУП ТТУ. Им был подписан договор о покупке вагонов общей стоимостью в 18 млн рублей, хотя была возможность приобрести товар за 3 млн рублей. Мирошника приговорили к колонии-поселению, но тут же отпустили – он попал под амнистию. После возбуждения уголовного дела Мирошник сменил должность в ТТУ на кресло главы Октябрьского района. С этой должности он был уволен из-за неоднократных требований прокуратуры расторгнуть трудовой договор с судимым чиновником.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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