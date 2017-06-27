«Ванкувер» сделал предложение екатеринбургскому хоккеисту Трямкину

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» сделал квалификационное предложение екатеринбургскому защитнику Никите Трямкину. Напомним, прошлый год хоккеист провел в северо-американской лиге, выступив в 66 матчах, в которых заработал 9 очков.

В новом сезоне Никита будет выступать за родную команду – екатеринбургский «Автомобилист». Контракт с защитником рассчитан на три года. Если Трямкин принимает предложение «Ванкувера», канадский клуб сохранит права на него до 2022 года, и Трямкин не сможет заключить соглашение с любым другим клубом НХЛ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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