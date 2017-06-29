Четверг, 29 июня 2017, 11:05 мск

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Свердловский избирком сократил количество марок для голосования по месту пребывания

Свердловский избирком сократил количество марок для голосования по месту пребывания

На выборах губернатора 10 сентября проголосовать не на своем участке смогут только 65 тысяч жителей Свердловской области, а не 80 тысяч, как планировалось ранее. Как передает корреспондент NDNews.ru, региональный избирком на очередном заседании уточнил количество специальных марок, которые будут заказаны в Москве.

Напомним, марки предназначаются для защиты от подделок заявлений избирателей, желающих проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Новый инструмент заменяет открепительные удостоверения, при этом значительно упрощает процедуру голосования. Теперь жителю достаточно за несколько дней до дня выборов обратиться на ближайший участок и подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения. Бланки заявлений будут иметь несколько степеней защиты, а также помечаться специальной маркой. Причем знак будет состоять из двух частей – одна половина наклеивается на заявление избирателя, вторая – в список по месту нахождения. По мнению ЦИК, новая схема полностью надежна и прозрачна.

Подробную инструкцию о том, как правильно «записаться» на ближайший к вам избирательный участок, NDNews.ru .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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