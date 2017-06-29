Свердловский избирком сократил количество марок для голосования по месту пребывания

На выборах губернатора 10 сентября проголосовать не на своем участке смогут только 65 тысяч жителей Свердловской области, а не 80 тысяч, как планировалось ранее. Как передает корреспондент NDNews.ru, региональный избирком на очередном заседании уточнил количество специальных марок, которые будут заказаны в Москве.

Напомним, марки предназначаются для защиты от подделок заявлений избирателей, желающих проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Новый инструмент заменяет открепительные удостоверения, при этом значительно упрощает процедуру голосования. Теперь жителю достаточно за несколько дней до дня выборов обратиться на ближайший участок и подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения. Бланки заявлений будут иметь несколько степеней защиты, а также помечаться специальной маркой. Причем знак будет состоять из двух частей – одна половина наклеивается на заявление избирателя, вторая – в список по месту нахождения. По мнению ЦИК, новая схема полностью надежна и прозрачна.

Подробную инструкцию о том, как правильно «записаться» на ближайший к вам избирательный участок, NDNews.ru публиковал ранее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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