Екатеринбуржцы упустили возможность отремонтировать дворы за счет бюджета

Жители Екатеринбурга упустили возможность благоустроить свои дворы за казенный счет. К такому выводу можно прийти, если изучить число заявок, поданных на участие в проекте «Формирование комфортной среды». Напомним, российские города получили транши из бюджета на благоустройство дворов жилых домов и т.н. общественных пространств – парков, скверов, набережных. Проекты по облагораживанию мест общего пользования должны создавать муниципальные власти, а вот сбор документов по дворам оставляли за жителями многоквартирников. В итоге из 200 заявок, поданных в областное минЖКХ, только чуть больше 20 пришло от жителей многоквартирных домов. Об этом агентству рассказали в пресс-службе администрации города. Правда, там пояснили, что не во всех заявках собраны нужные документы (или они собраны неправильно), поэтому «цифра будет корректироваться».

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», 20 дворов на полуторамиллионный город едва ли можно назвать существенным числом. Вероятно, столь скудное количество связано с тем, что люди просто не знали, что сами должны были проявить инициативу, чтобы попасть в этот проект. Более того, официальные пояснения от представителей муниципалитета о том, какие документы надо собрать и куда их нести, появились очень поздно. «Сроки для подачи заявок после публикации постановления были крайне сжатыми, очень быстро проголосовать и подготовить пакеты документов смогли самые инициативные и организованные многоквартирные дома», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в управляющей компании «Верх-Исетская», у которой заявки на участие в программе подали три двора – на Антона Валека – Жукова, на Татищева и на Бебеля – Опалихинской.

Действительно, рупор всех официальных постановлений мэрии, газета «Вечерний Екатеринбург», опубликовала данные о старте программы и документах, которые должны собрать собственники, только 2 июня. При этом сбор заявок длился только до 22 июня, то есть меньше трех недель. За этот мизерный срок жители должны были провести общее собрание собственников жилья, что само по себе довольно непросто, собрать и принести в районную администрацию акт обследования двора, дизайн-проект благоустройства, смету, кадастровый паспорт участка и другие бумаги. В пресс-службе администрации Чкаловского района Екатеринбурга, например, рассказали, что заявок на участие в программе по их территории всего шесть. В частности, речь идет о дворах жилых домов на улицах Титова, Грибоедова, Агрономической, Инженерной, Профсоюзной и Колхозной (Горный Щит), а также в переулке Коллективном.

В управляющей компании РЭМП УЖСК (несколько домов, которые находятся у нее на обслуживании, также успели подать заявки) рассказали, что пытались донести до людей информацию о проекте. «Сотрудники УК на встречах советов домов, на собраниях собственников, в дни приема граждан в офисе информировали жителей о программе, и несколько домов выразили желание благоустроить свою дворовую территорию, но не все из них успели вовремя организоваться для обсуждения вопроса участия и, соответственно, не уложились в сроки подачи заявки», – пояснили в пресс-службе РЭМП УЖСК.

Наше агентство уже писало том, что необходимо было сделать, чтобы подать заявку на благоустройство двора и получить на это федеральное, областное и муниципальное финансирование. Но воспользоваться рекомендациями у тех, кто не успел подать заявки в 2017-м, получится только в следующем году.

Добавим, что уже завтра станет известно, сколько дворов получили одобрение у специалистов областного минЖКХ. В ведомстве сообщили корреспонденту «Нового Дня», что реестр будет опубликован в пятницу, 30 июня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

Transperency International, прокуратура и ФАС расследуют махинацию с коммунальными предприятиями в Карпинске. / На Химмаше перевернулась фура с пивом (ФОТО). / Перекресток на улице Репина опять закроют, но ненадолго. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»