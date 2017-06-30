Комиссии по выборам мэров трех городов назначены, а кандидатов пока нет

Несмотря на тяжелый кадровый голод в свердловских муниципалитетах, в области продолжаются конкурсные процедуры по назначению мэров.

Как передает корреспондент NDNews.ru, врио губернатора Евгений Куйвашев утвердил «свою» часть конкурсных комиссий по отбору кандидатов в главы сразу трех уральских городов: Бисерти, Полевского и Краснотурьинска.

В первых двух Куйвашев ограничился четырьмя чиновниками своей администрации. Это управляющий Западным управленческим округом Виталий Вольф, замдиректора департамента кадровой политики губернатора Татьяна Данилова, директор департамента по местному самоуправлению губернатора Наталья Соколова, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков.

В проблемном Краснотурьинске врио губернатора выставил комиссию посерьезнее. Кроме вышеупомянутых чиновников администрации и управляющего Северным округом Евгения Преина, претендента в главы Краснотурьинска будет отбирать первый замглавы администрации Вадим Дубичев.

Напомним, что с участниками конкурсов на должность глав дело обстоит непросто. Где-то желающих мало, а где-то – много, но их квалификация не соответствует требованиям. Об этом заявил 28 июня на заседании областного правительства первый замгубернатора Владимир Тунгусов. По его словам, конкурсные комиссии столкнулись с тем, что даже когда на конкурс заявляется много кандидатов, на практике выбирать иногда оказывается не из кого, и администрации губернатора приходится объявлять повторный конкурс. В качестве такого примера он привёл Богданович.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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