Квартет «И» отменил «выборы» – плохо продавались

Накануне в Москве театр «Квартет И» в последний раз дал спектакль «День выборов». По мотивам пьесы вышло два ставших культовыми у политтехнологов, журналистов, пиарщиков, политологов фильма – «День выборов» и «День выборов-2», а многие цитаты ушли в народ.

О том, что спектакль закрывается, первые сообщения появились еще прошлой осенью. По некоторым данным, спектакль решили снять с репертуара театра из-за невысокой посещаемости, билеты на него плохо продавались.

Добавим, что сейчас «Квартет И» участвует в съемках нового фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» (кино выйдет в феврале 2018 года), а также готовится к гастролям, в том числе в Екатеринбурге – здесь театр покажет премьеру, спектакль «… в Бореньке чего-то нет».

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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