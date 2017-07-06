Носова опять сватают в Кемерово, но он встречается с Куйвашевым

Судьба главы Нижнего Тагила Сергея Носова, мэрские полномочия которого истекают этой осенью, по-прежнему остается интригой. Сегодня снова активно обсуждается версия, что он вот-вот станет преемником кемеровского губернатора Амана Тулеева, но реальные факты этого пока не подтверждают.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, Сергей Носов находится в регионе. «Сегодня Сергей Константинович встречается с губернатором, они планируют обсудить приоритетные направления развития города», – рассказал он. Также Ленда добавил, что тагильское отделение «Единой России» завершает подготовку документов для выдвижения Сергея Носова на следующий мэрский срок.

Между тем вчера кемеровский портал «Тайга.Инфо» сообщил со ссылкой на свои источники в региональном правительстве, что вопрос о замене Амана Тулеева на Сергея Носова практически решен, причем на самом высшем уровне. «Он уже начал знакомиться с чиновниками администрации Тулеева, сообщили «Тайге.инфо» источники во властных структурах региона. Последняя в сезоне сессия облсовета перенесена с 5 на 12 июля, чтобы преемника представить депутатам», – пишет издание. Что касается действующего губернатора, то, предполагают сибирские журналисты, в Москве его попытаются убедить сложить полномочия досрочно.

Напомним, предположения о том, что Носов покинет пост главы Нижнего Тагила в связи с повышением, циркулировали на протяжении всего года.

Нижний Тагил, Кемерово, Евгения Вирачева

Нижний Тагил, Кемерово. Другие новости 06.07.17

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