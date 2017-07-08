В Екатеринбурге Путин даст Носову добро на губернаторство

Визит президента России Владимира Путина в Екатеринбург продолжает обрастать новыми подробностями, предположениями, слухами и утечками. К последним относится любопытная информация о делах, с которыми глава государства намерен разобраться на Урале.

По неподтвержденным пока данным, уже в ночь с субботы на воскресенье борт номер 1 приземлится в Кольцово, а сразу после президент проведёт позднюю встречу с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, которого последние дни прочили в преемники губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

На этой встрече, как сообщают источники агентства, Носову действительно могут дать добро на губернаторство в Кузбассе. Интересно, что сам мэр Путинграда в публичной плоскости всячески опровергал возможность стать у руля в Кемерово. В частности, желал Аману Тулееву долголетия и здоровья. Но эти заявления были ответом на кампанию, развёрнутую в местных и федеральных СМИ против Носова, который стал неудобной фигурой для других желающих занять кресло губернатора Кузбасса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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