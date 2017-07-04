Глава Кузбасса улетел лечиться в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, которому сделали операцию на позвоночнике, улетел бортом МЧС для лечения в Москву. Глава Кузбасса уже дважды продлевал отпуск, однако Кремль надеется на возращение Тулеева к своим обязанностям в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», 22 мая 73-летний кемеровский губернатор ушел в десятидневный отпуск. Однако по истечении срока Тулеев на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

Позднее сообщалось, что глава Кузбасса перенес сложную операцию на позвоночнике в одной из медицинских клиник в Германии, а на реабилитацию отправился в Москву. «Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС»,– сообщил источник «Коммерсант».

По словам собеседника издания, губернатор будет находиться в московской клинике под круглосуточным наблюдением врачей. Тулееву назначили курс процедур, которые помогут его восстановлению после оперативного вмешательства.

Ранее в администрации Кемеровской области сообщили, что максимальный срок отпуска Тулеева может составить 45 календарных дней. Таким образом, губернатор должен выйти на работу 5 июля. В администрации президента выразили надежду, что Тулеев приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.

Напомним, Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года. Когда губернатор во второй раз продлил свой отпуск, источники «Коммерсанта» заявляли, что глава региона хочет пробыть на своем посту ровно 20 лет и подаст в отставку в начале июля. Впрочем, официального подтверждения это сообщение не нашло. Региональная администрация заявила, что Тулеев намерен исполнять свои обязанности до формального завершения срока полномочий в 2020 году. При этом состояние здоровья губернатора в аппарате главы области охарактеризовали как «стабильно хорошее» и не вызывающее опасений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.17

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