Депутат Госдумы: Тулеев прооперирован и вернется к работе

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Антон Горелкин. По словам народного избранника, чиновник не подавал заявления об отставке и намерен вернуться к работе уже в начале июля.

«Мне известно, что Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике, операция прошла успешно, сейчас он проходит реабилитацию. Он живой человек, это со всеми может случиться. Через две недели, по моим данным из региона, он выйдет на работу», приводит ТАСС слова депутата Госдумы.

Парламентарий заверил, что в отставку Тулеев не подавал. «Просто у него в регионе и на федеральном уровне много недоброжелателей, которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально ее нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента. Сейчас в Кузбассе мы наблюдаем типичные фальстарты. Так бывает в состязаниях, где ставки очень высоки. У участников сдают нервы», – прокомментировал Горелкин.

Как писал «Новый День», 22 мая 73-летний глава Кузбасса ушел в десятидневный отпуск, во время отсутствия его обязанности исполняет первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Однако по истечении срока Тулеев на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

Источники «Коммерсанта» заявляли, что глава региона хочет формально пробыть на своем посту ровно 20 лет и подаст в отставку в начале июля. Впрочем, официального подтверждения это сообщение не нашло.

Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 21.06.17

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