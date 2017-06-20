Кремль даст главе Кузбасса доработать до юбилея, несмотря на состояние здоровья

Вопрос возможности ухода в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева вновь появился в повестке дня после того, как чиновник во второй раз продлил отпуск. В прессе появились слухи о плохом состоянии здоровья главы Кузбасса. Кремль в свою очередь отказался комментировать эту информацию.

22 мая 73-летний Аман Тулеев ушел в десятидневный отпуск, во время отсутствия его обязанности исполняет первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Однако по истечении срока Тулеев на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года. Источники газеты «Коммерсант» считают, что глава региона хочет формально пробыть на своем посту ровно 20 лет, и в администрации президента уважили желание старожилы губернаторского цеха. Впрочем, официального подтверждения, что Тулеев может уйти в отставку через десять дней, нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о возможном уходе с поста кемеровского губернатора. Однако на уточняющий вопрос, велись ли какие-либо разговоры, касающиеся состояния здоровья Тулеева, Песков заявил: «Нет».

Еще в марте в прессе появлялись заметки о том, что глава Кузбасса был госпитализирован, позже эта информация не подтвердилась. Тулеев не принимал участия в праздничных мероприятиях 9 мая. А после того, как он продлил отпуск, местные спикеры в социальных сетях высказывали опасения, что губернатор тяжело болен.

По словам политолога Виталия Иванова, здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шел на последние губернаторские выборы в 2015 году. В случае ухода главы Кемеровской области, по мнению эксперта, внеочередные выборы пройдут в следующем году, регионом будет руководить назначенный врио.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 20.06.17

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