Аман Тулеев повторно продлил отпуск на фоне слухов о тяжелой болезни

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев повторно продлил отпуск, в котором находится с 22 мая. Тем временем, местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к областной администрации, писали, что глава Кузбасса тяжело болен. Официального подтверждения этой информации не выходило.

22 мая 73-летний Аман Тулеев ушел в десятидневный отпуск, во время отсутствия его обязанности исполняет первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Однако по истечении срока Тулеев на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня, передает «Интерфакс». Сегодня стало известно, что Тулеев вновь продлил отпуск на неопределенный срок.

Еще в марте в местной прессе появлялись заметки о том, что губернатор был госпитализирован, впрочем, данные не подтвердились. Тулеев не принимал участия в праздничных мероприятиях 9 мая. А после того, как он продлил отпуск, местные спикеры в социальных сетях высказывали опасения, что губернатор тяжело болен.

В свою очередь пресс-секретарь главы Кузбасса Алексей Доронгов опроверг слухи касаемо здоровья губернатора.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 19.06.17

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