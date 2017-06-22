Губернатор Кузбасса получил осложнения после операции на позвоночнике В областной администрации рассказали о здоровье Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, которую провели в мае в Германии, сообщил журналистам вице-губернатор Кузбасса по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Чиновник уточнил, что после операции у губернатора началась пневмония, но на сегодняшний день она «купирована», передают местные СМИ.

Цой добавил, что сейчас состояние Тулеева стабильное, он вернется к работе в ближайшее время. Вице-губернатор также отметил, что «никаких других операций не было». «Не меняли сердечный клапан и не было никаких ампутаций и других подобных заболеваний, о которых ходят слухи», – указал он.

Чиновник подчеркнул, что операция на позвоночнике была плановой. «В октябре прошлого года были выставлены показания по оперативному лечению, но Аман Тулеев перенес операцию на семь месяцев, то есть на свой отпуск», – сказал Цой (цитата по «Интерфаксу). По его словам, операция с применением металлических конструкций длилась около девяти часов.

С 11 июня Тулеев проходит реабилитацию в кемеровской горбольнице №3. По словам Цоя, как долго продлится реабилитация, пока неизвестно: всё «индивидуально».

И.о. начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов, в свою очередь, заявил, что Тулеев заявление об отставке не писал. По его словам, после курса реабилитации он вернется к работе.

Как сообщал «Новый День», 22 мая 73-летний глава Кузбасса ушел в десятидневный отпуск. Однако по истечении срока Тулеев на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

Источники «Коммерсанта» заявляли, что глава региона хочет пробыть на своем посту ровно 20 лет и подаст в отставку в начале июля. Впрочем, официального подтверждения это сообщение не нашло.

Накануне региональная администрация заявила, что Тулеев намерен исполнять свои обязанности до формального завершения срока полномочий в 2020 году. При этом состояние здоровья Тулеева в аппарате главы области охарактеризовали как «стабильно хорошее» и не вызывающее опасений.

Напомним, Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.

Кемерово, Светлана Петрова

Кемерово. Другие новости 22.06.17

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