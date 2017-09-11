Большинство мест в муниципальных думах заняли единороссы, исключение – Богданович

В Свердловской области продолжается подведение итогов единого дня голосования, в ходе которого был избран не только губернатор, но и 49 муниципальных дум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще не все избиркомы опубликовали списки победителей, но из того, что опубликовано, можно сделать вывод, что «Единая Россия» продолжает удерживать контроль над большинством территорий. Исключением стал Богданович, где за несколько дней выборов партия власти отозвала девять своих кандидатов – больше половины. В областном отделении ЕР заявили, что отзыв кандидатов не скажется на профессионализме новой думы, так как есть и другие достойные претенденты. В результате в думу Богдановича прошли 13 самовыдвиженцев, пять единороссов, один эсер и один либерал-демократ. Отметим, что избирком Богдановича опубликовал результаты выборов одним из первых.

В Сысерти 13 депутатских мандатов получат представители «Единой России», еще семь – самовыдвиженцы. Мэр города Александр Карамышев, который на днях уступит место Дмитрию Нисковских, тоже стал депутатом, а вот его основная соперница, бывший председатель думы Олеся Сирман-Прочитанская – нет. Напомним, Карамышев, рассорившийся с партийной верхушкой, шел в думу с командой самовыдвиженцев, часть из которой и была избрана.

В Нижнем Тагиле, сообщают источники РИА «Новый День», окончательный состав победителей еще не определен. В этом городе, как и в Екатеринбурге, все еще действует смешанная система выборов – 14 депутатов избираются по одномандатным округам, 14 – по партийным спискам. По спискам «Единая Россия» получила 8 мандатов, которые должны быть распределены в ближайшее время. Три остальные парламентские партии получили по два места в думе. Среди одномандатников – 13 единороссов и один самовыдвиженец. Из них трое принадлежат к структурам УВЗ, пятеро – НТМК. Кроме того, депутатом стал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, которого на сайте «Голос» обвиняли в нарушении правил агитации.

В Красноуральске избраны 14 единороссов и один депутат от КПРФ – Дмитрий Ивашевский, который стал известен благодаря своей активности в отношении проблемы заброшенного Красноуральского химзавода.

В Полевском 18 мандатов получили единороссы, один – «Зеленые», один депутат – самовыдвиженец

В городе Сухой Лог «Единая Россия» провела в думу 13 кандидатов, также депутатами избраны 6 самовыдвиженцев, и один кандидат от ЛДПР.

В Ирбите 13 мандатов получила «Единая Россия», два – КПРФ, один – ЛДПР, кроме того, в думе присутствуют 4 самовыдвиженца.

В Бисерти депутатами стали 11 единороссов, три самовыдвиженца и один коммунист.

Напомним, самой большой неожиданностью муниципальных выборов стала победа КПРФ в Асбесте: по предварительным данным, коммунисты получили 11 мандатов из 21.

Свердловская область, Евгения Вирачева

Свердловская область. Другие новости 11.09.17

Нового министра здравоохранения Свердловской области согласовывают в Москве – Слухи недели. / Взлетали прямо в ураган – российские туристы рассказывают как спасались от «Ирмы» на Кубе. / «Людоеду», зверски убившему в Арамили женщину, официально предъявлено обвинение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»