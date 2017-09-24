«Автомобилист» разгромил уфимский «Салават Юлаев»

ХК «Автомобилист» в воскресенье вечером при полных трибунах на домашней арене одержал яркую победу над уфимским клубом «Салават Юлаев». Матч между принципиальными соперниками завершился со счетом 4:0 в пользу екатеринбуржцев. В составе «Автомобилиста» забили шайбы Алексей Василевский, Евгений Чесалин, Александр Кучерявенко и Тэйлор Бэк. «Сухую» победу команде обеспечил вратарь Якуб Коварж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды не могли открыть счет в течение 40 минут, но несмотря на это игра была зрелищной, с множеством опасных моментов. Развязка игры наступила в третьем периоде. В начале двадцатиминутки «Автомобилист» получил большинство, которое реализовал Василевский. Спустя несколько минут уже в равных составах отличился Чесалин. Обе шайбы были засчитаны не сразу, а только после видеопросмотра, что добавило эмоций в игре. За десять минут розыгрыш очередного большинства «Автомобилиста» завершился третьим голом от Кучерявенко. «Салават Юлаев» бросил все силы на атаку, но не смог пробить Коваржа. На последних минутах Бэк забросил четвертую шайбу в пустые ворота уфимцев, поставив победную точку в матче.

«Автомобилист» поднимается на 4 место Восточной конференции КХЛ, догнав «Салават Юлаев» по набранным очкам, но уступая в разнице заброшенных шайб. Следующая игра екатеринбуржцев состоится 26 сентября в КРК «Уралец», соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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