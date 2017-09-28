Сага о выборах мэра Богдановича движется к своему завершению

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Богдановича в ближайшее время возобновит работу.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель гордумы Юрий Гринберг, на сегодняшнем заседании депутаты отобрали в конкурсную комиссию новых представителей муниципалитета. В ближайшее время они уведомят об этом председателя комиссии Михаила Астахова, который назначит дату очередного заседания.

Напомним, второй тур конкурса должен был состояться 15 сентября. Но тогда члены конкурсной комиссии со стороны администрации губернатора пояснили, что «городскую» половину комиссии необходимо переизбрать. Те депутаты, которые были назначены в нее изначально, не смогли пролонгировать свои полномочия на выборах 10 сентября (а некоторые даже были сняты с них решением «Единой России») и выбыли из политической жизни города. Тем не менее, это будет продолжение того же самого конкурса, который был объявлен весной, и в нем будут участвовать те же претенденты. В том числе – Владимир Голованов, который в августе при помощи активной части прошлого созыва городской думы на три недели захватил власть в городе, а позже был отстранен от нее по решению суда.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 28.09.17

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