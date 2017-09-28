Четверг, 28 сентября 2017, 12:16 мск

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Сага о выборах мэра Богдановича движется к своему завершению

Сага о выборах мэра Богдановича движется к своему завершению
Владимир Голованов и Владимир Москвин снова будут участвовать в конкурсе на пост мэра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Богдановича в ближайшее время возобновит работу.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель гордумы Юрий Гринберг, на сегодняшнем заседании депутаты отобрали в конкурсную комиссию новых представителей муниципалитета. В ближайшее время они уведомят об этом председателя комиссии Михаила Астахова, который назначит дату очередного заседания.

Напомним, второй тур конкурса . Но тогда члены конкурсной комиссии со стороны администрации губернатора пояснили, что «городскую» половину комиссии необходимо переизбрать. Те депутаты, которые были назначены в нее изначально, не смогли пролонгировать свои полномочия на выборах 10 сентября (») и выбыли из политической жизни города. Тем не менее, это будет продолжение того же самого конкурса, который был объявлен весной, и в нем будут участвовать те же претенденты. В том числе – Владимир Голованов, который в августе при помощи активной части прошлого созыва городской думы , а позже был отстранен от нее по решению суда.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 28.09.17

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