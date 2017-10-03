Отказаться от полета и потребовать деньги: Роспотребнадзор дал советы пострадавшим от «ВИМ-Авиа»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило инструкцию для пассажиров, пострадавших от краха авиакомпании «ВИМ-Авиа», произошедшего еще на прошлой неделе. По данным ведомства, туристы в случае задержки рейса имеют право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября сообщила о приостановке чартерных перевозок. По последним данным Ассоциации туроператоров России, опубликованной сегодня, туркомпании планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с «ВИМ-Авиа». После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября. На данный момент за границей находится еще 13,5 тысяч туристов, вывезенных рейсами «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах.

Как ранее писал РИА «Новый День», из Екатеринбурга «ВИМ-Авиа» прекратила все полетные программы еще летом, поэтому среди пострадавших – только те жители Урала, которые собирались на отдых через столичные аэропорты. Сегодня управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало для таких туристов памятку – что делать в случае задержки рейсов.

По данным Роспотребнадзора в случае задержки рейса пассажир вправе отказаться от полета. Отказ считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным». Также турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого нужно обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.). В-третьих, человек имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета.

Если же вы решили дождаться рейса и лететь, то имеете право на организацию хранения багажа; предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет. Если задержка превышает два часа, то пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, а также дать возможность на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. При задержке на 4 и более часа туристов должны обеспечить горячим питанием. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. Размещение в гостинице предоставляется при ожидании отправления рейса более восьми часов – в дневное время, и более шести часов – в ночное время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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