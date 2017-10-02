Дворкович: Нашлись инвесторы, которые могут возродить «ВИМ-Авиа»

Дальнейшая судьба авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая фактически свернула полеты из-за 7-миллардного долга, решится в ближайшее время. Как сообщил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует в правительстве транспортную сферу, есть инвесторы, которые готовы купить перевозчика вместе с долгами.

«Будет ли дальше существовать авиакомпания, пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают вариант покупки компании вместе с долгами. Эта работа завершится в ближайшие дни по результатам проводимого анализа», – сказал Дворкович на совещании у главы правительства РФ.

Он напомнил, что продажа билетов на рейсы «ВИМ-Авиа», которая 25 октября сообщила о приостановке чартерных перевозок, была прекращена 27 сентября. До 7 октября планируется вернуть всех туристов, у которых на руках билеты авиакомпании. По данным на утро 2 октября, осуществлена перевозка на родину более 20 тысяч из 38 тысяч туристов.

По словам Дворковича, в Турции осталось менее тысячи туристов с просроченной датой вылета. «Думаю, что удастся завершить эту операцию, эту программу уже сегодня, и не останется людей, которые задержались в странах, куда они прилетели на отдых. Останется около 10 тысяч пассажиров, у которых сроки вылета из стран, где они отдыхали, находятся за пределами 2 октября. Они в плановом порядке будут спокойно возвращаться домой на самолётах, которые предоставляются самой компанией «ВИМ-Авиа», либо на других самолётах», – отметил вице-премьер.

По его словам, одновременно правительство занимается погашением задолженности по зарплате перед пилотами, стюардессами и другими членами лётных экипажей. Роструд занимается урегулированием дальнейших трудовых отношений этих специалистов. «Кроме того, ведём переговоры с банками, другими кредиторами компании по отсрочке в погашении платежей, чтобы уже новым инвестором либо в процессе банкротства эта задолженность была урегулирована», – сообщил Дворкович.

Вице-премьер также доложил, что готовится проект закона, который бы устанавливал более жёсткую систему контроля деятельности авиакомпаний, ввёл бы показатели финансовой устойчивости, а также обеспечил бы страхование пассажиров от подобных ситуаций.

«Законопроект будет готов в ближайшие недели и внесён в правительство РФ», – заверил Дворкович.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

ЦБ задумал слияние «Открытия» и «Бинбанка». / Американский эксперт назвал самое мощное оружие России. / Москвичам обещают потепление. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»