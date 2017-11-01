На Эльмаше пьяный водитель протаранил припаркованные машины

В Екатеринбурге сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП с участием пьяного водителя, разбившего несколько машин. Авария произошла на улице Старых Большевиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общей сложности поврежденными оказались четыре автомобиля. По свидетельствам очевидцев, ДТП случилось в результате пьяного лихачества владельца Toyota Mark II. Мужчина сначала въехал в припаркованный ВАЗ-21099, тот, в свою очередь, врезался в «газель». Грузовик от удара вылетел на противоположную сторону улицы и по пути зацепил «Лада Приора». По информации горожан в социальных сетях, виновник ДТП получил травмы. При этом находившиеся в салоне Toyota пассажиры также были пьяны. В ГИБДД Екатеринбурга сообщают, что в настоящее время по факту происшествия ведется проверка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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