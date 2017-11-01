Строители на месяц закроют улицу Новаторов

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта на улице Новаторов в микрорайоне Уралмаш. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок от дома № 6 до дома № 8 «в» будет перекрыт до 30 ноября. На этом месте рабочие начнут прокладывать сеть водопровода для строящегося жилого комплекса ООО «Брусника. Екатеринбург». По окончании земляных работ строителям предписано восстановить элементы благоустройства за свой счет.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии, указали в горадминистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

СМИ: Служивший на Урале и в Сирии генерал станет главкомом ВКС. / Неожиданно. Мутко заявил, что Екатеринбург завершил подготовку к ЧМ-2018. / После сюжета «Нового Дня» в место продажи фунфыриков пришли общественники и тоже подверглись атаке «решал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»