Защитники «Автомобилиста» попали в сборную России

Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Трямкин попал в сборную России по хоккею на этап Евротура – Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 9 по 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Кроме того, его коллега Алексей Василевский вызван в олимпийскую сборную, которая примет участие в Кубке Германии в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Также нападающий Владимир Кузнецов вызван в молодежную сборную России для участия в международном соревновании «Турнир 4 наций», который пройдет в подмосковной Балашихе с 7 по 10 ноября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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