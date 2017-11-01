Выборы близко: Тушин поругался с Альшевских в соцсетях из-за Якоба (СКРИН)

Депутат Госдумы Андрей Альшевских отпустил очередную шпильку в адрес городских властей Екатеринбурга. Когда мэр Евгений Ройзман предложил ему явиться на заседание гордумы и рассказать о своей работе, Альшевских через социальные сети посоветовал ему вместо этого призвать к ответу сити-менеджера Александра Якоба. На это тут же ответил замглавы администрации города Сергей Тушин, выразивший сомнение в эффективности работы самого Альшевских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Андрей Альшевских опубликовал приглашение Ройзмана выступить в гордуме на своей странице в фейсбуке и объявил, что принимать его не собирается. «Да, отчет о своей работе в Госдуме я готовлю, планов много. Для своих избирателей и всех, кому интересно. Зал собираюсь арендовать в декабре, жителей округа позвать. Потому, если местные депутаты так сильно хотят поприсутствовать на мероприятии, милости прошу. Двери открыты. А в рамках межпарламентской дружбы дам хороший совет: на свои последние заседания муниципальным избранникам лишний раз лучше позвать сити-менеджера Александра Якоба и не постесняться спросить за бардак в городском хозяйстве», – написал депутат.

Заместитель Якоба Сергей Тушин тут же ответил – правда, на своей собственной странице. По его словам, выступление депутата Госдумы в гордуме муниципалитета, от которого он избран – это нормальная практика. В качестве примера Тушин привел депутата Павла Крашенинникова, который нашёл время и возможность «прилететь, выступить, ответить на вопросы».

«Андрей Геннадьевич же по какой-то причине ответил «не приду» (в очень специфической форме, через фейсбук – см. ниже). Очень хорошо знаю тот перечень наказов, которые передавались Альшевских избирателями, те обязательства, которые брал на себя кандидат. Поэтому мне (скорее, как жителю города, чем муниципальному служащему) тоже было бы интересно услышать о том, включение в какие федеральные программы пролоббировал депутат. Сколько федеральных инвестиций привлёк. Какие востребованные (и обещанные законопроекты подготовил и внёс). Пока знаю только о тех переадресациях в органы власти различных уровней обращений, которые поступают на имя Альшевских. Наверняка это исключительно от недостатка информации», – иронизирует Тушин.

Напомним, в сентябре 2018 года в Екатеринбурге пройдут выборы главы города и городской думы, чем, вероятно, и объясняется повышенная активность уральских политиков.

Екатеринбург, служба информации

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