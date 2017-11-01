Торт с розочками и заводские горки: строительство ледового городка в Екатеринбурге начнется 13 ноября

Администрация Екатеринбурга подвела итоги муниципального тендера на строительство новогоднего ледового городка на площади 1905 года. В конкурсе участвовали всего две компании, и победителем, как и в предыдущие годы, стала фирма «Айс Проект 2000». Компания предложила более низкую цену, чем было указано в первоначальном лоте – 23 миллиона рублей, и снизила стоимость контракта на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА «Новый день».

В этом году темой ледового городка будет предстоящее 295-летие Екатеринбурга, а фестиваль ледовых скульптур будет посвящен ЧМ-2018. По техзаданию исполнитель должен будет установить на площади 1905 года 50-метровую конусообразную елку, символы Нового года – Деда Мороза и Снегурочку, ледяную «Плотинку» с каретой и лошадью, а также витражи с городскими достопримечательностями. Аттракционы и детские горки будут стилизованы под уральские заводы, а напротив них появится огромный праздничный торт с розочками, на котором будут светиться 295 светодиодных свечей. Рядом с елкой на постаменте должна быть установлена ледовая скульптура собаки как символа наступающего года по восточному календарю. Подрядчик также должен смонтировать сцену и обеспечить освещение всех объектов.

Установка ограждений для строительства новогоднего городка на площади 1905 года начнется 13 ноября. Открытие главной елки города планируется 29 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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