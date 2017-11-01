Не дождался сезона: в Свердловской области утонул любитель зимней рыбалки

В Свердловской области зафиксирован первый случай гибели рыбака, вышедшего на тонкий лед водоема. Трагедия произошла еще 29 октября, в карьере у села Бубчикова Алапаевского района. В погоне за уловом мужчина провалился и утонул в 50 метрах от берега, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели напоминают, что ледостав на водоемах только начался, и местами толщина ледового покрова составляет всего 3 сантиметра. Выходить на такой лед опасно для жизни, но любители зимней рыбалки часто игнорируют это правило.

Чтобы лед выдержал человека, необходимо, чтобы его толщина достигала не менее 10 сантиметров. Есть несколько внешних признаков, по которым можно определить прочность ледовой корки. Лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным, потому что обрушивается без предупреждающего потрескивания. Специалисты напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.

«Накануне школьных каникул специалисты по безопасности на воде рекомендуют родителям и педагогам напомнить детям о правилах поведения вблизи водоемов. В осенний период игры у воды (реки, озера, карьера) – не самое удачное место для отдыха. В свободное время детям лучше гулять на пришкольных территориях, в общественных парках и во дворах своих домов», – говорится в сообщении МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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