В Богдановиче оштрафован известковый завод, отравлявший воздух

В Богдановиче за вредные выбросы в атмосферу оштрафовано предприятие ООО «Атом», занимающееся производством извести.

Как установила прокурорская проверка, у завода не было специального разрешения и разработанного проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, на предприятии не проводился производственный контроль за охраной атмосферного воздуха.

В отношении юридического лица ООО «АТОМ» были возбуждены административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства» и ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения». По результатам их рассмотрения заводу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и 180 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Директор ООО «Атом» также получил представление прокуратуры. Кроме того, в суд направлен иск с требованием обязать известковый завод устранить нарушения природоохранного законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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