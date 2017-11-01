Свердловская область продаст акции на 420 млн рублей и вложит 409 млн в «Конгресс-центр»

Опубликована программа управления госсобственностью Свердловской области на 2018 год и плановый период. Согласно документу, в будущем году область продаст акции двух ОАО и вложится в строительство конгресс-центра в «Екатеринбург-Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плановый доход казны от использования госимущества в денежном выражении (за исключением доходов от приватизации) составит 330 млн рублей. В том числе: 120 млн рублей – дивиденды по принадлежащим области акциям, 95 млн – доходы от аренды земельных участков, 69 млн – доходы от размещения рекламы на рекламных конструкциях. Денежные доходы от приватизации должны составить 420 млн рублей. В план приватизации вошли (уже не в первый раз) ОАО «Уралагроснабкомплект» (100 % уставного капитала) и АО «Совхоз «Сухоложский» (100 % уставного капитала). Также планируется приватизация центральной газовой котельной, дымовой трубы и участка тепловой сети, расположенных в р. п. Верх-Нейвинский.

Основной пункт инвестпрограммы – предоставление акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» бюджетных инвестиций в размере 409 млн рублей для взноса в уставный капитал дочернего АО «Уральский выставочный центр» на строительство конгресс-центра при «Екатеринбург-Экспо». Напомним, общая стоимость нового объекта оценивается в 3 миллиарда рублей. Возведение многофункционального комплекса началось в августе и продлится примерно 1,5 года. Застройщиком выступает компания «Синара-Девелопмент», которая заключила контракт с АО «Уральский выставочный центр».

Екатеринбург, Служба информации

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