Жительница Тавды зарезала мужа на глазах двух маленьких детей

В Тавде полицейские прямо на месте преступления задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве мужа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, накануне вечером врачи скорой помощи сообщили в дежурную часть отдела полиции, что в доме на улице Речка Каратунка скончался мужчина от колото-резаных ранений. Медики, в свою очередь, узнали о ЧП от родственников хозяйки дома, которая им сама призналась в совершенном преступлении.

Официально не работающую гражданку 1982 года задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции Тавды. Выяснилось, что в ходе распития спиртного между супругами произошел скандал прямо на глазах малолетних детей. Женщина пояснила, что в запале схватила нож и нанесла мужу сначала два удара в спину, а затем еще два удара в грудь. Она сказала, что была уверена, будто ее супруг «отлежится» и встанет через некоторое время. Лишь спустя 40 минут она осознала, что наделала, и сообщила об этом родственникам, а те уже вызвали медиков.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. За инкриминируемое ей деяние предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

В СУ СКР добавляют, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одного из своих родственников. Однако из прошлой судимости она выводов для себя не сделала.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 01.11.17

Свердловская область продаст акции на 420 млн рублей и вложит 409 млн в «Конгресс-центр». / Ущерб от цунами «минирований» в Екатеринбурге составил около 100 млн рублей. Данные судей, ФСБ и полиции. / «Уже сегодня 12 миллионов поступят», – начальник судебного департамента анонсировал конец адвокатской забастовки (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»