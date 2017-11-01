В ЦПКиО запретили запускать квадрокоптеры без разрешения администрации

В ЦПКиО имени Маяковского ужесточили правила использования квадрокоптеров. Теперь в главном парке Екатеринбурга нельзя снимать виды сверху без разрешения администрации. Соответствующее объявление появилось на официальной странице ЦПКиО.

«Итак, чтобы легально заниматься аэросъемкой при помощи квадрокоптера на территории Екатеринбургского ЦПКиО им. В.В. Маяковского достаточно иметь лицензию, разрешительные документы, а также необходимо уведомить администрацию парка о съемке и помнить о соблюдении правил безопасности полетов», – поясняют представители парка. В администрации ЦПКиО уточняют, что нововведение – инициатива директора учреждения Роман Шадрин. Мол, он беспокоится за безопасность отдыхающих.

Напомним, ранее в ЦПКиО вводили запрет на фото- и видеосъемку, это обстоятельство стало поводом для прокурорской проверки. Сейчас этот запрет снят. Вместе с тем в парке разгорелся другой скандал – с «могильными плитами», которыми горожане называют установленные с подачи Шадрина памятные знаки на одной из площадей парка. Они больше похожи на надгробные плиты и вызывают неоднозначные ассоциации.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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