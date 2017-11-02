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Четверг, 2 ноября 2017, 07:56 мск

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Екатеринбург

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Ночью в Екатеринбурге сгорел новый Mitsubishi Outlander

Ночью в Екатеринбурге сгорел новый Mitsubishi Outlander

Ночью в Екатеринбурге сгорела очередная иномарка. На этот раз инцидент произошел во дворе дома №179а по улице 8 Марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о происшествии в органы внутренних дел поступило в 02:00, на место выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что огнем был сильно поврежден Mitsubishi Outlander. В городских пабликах жители отмечают, что этот автомобиль только-только был куплен.

«Владелец машины обратился в полицию с заявлением. Предварительно установлено, что возгорание кроссовера началось с моторного отсека. Однако окончательные выводы о причинах инцидента будут сделаны по итогам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают жителей близлежащих домов, чтобы установить вероятных очевидцев возгорания. Также полицией изъяты съемки с камеры видеонаблюдения», – сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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