В Кушве за мошенничество будут судить депутата, чья дочь прославилась матерной истерикой в дорожном конфликте

В Кушве завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего депутата местной думы, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Народный избранник требовал 1,5 миллиона рублей от горожанина в обмен на «защиту» от уголовного преследования. На городских форумах Кушвы сообщают, что речь идет об Александре Камбаратове, чья дочь скандально прославилась после дорожного конфликта в Екатеринбурге. На данный момент Камбаратов лишен депутатского статуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, экс-депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в августе 2017 года он предлагал местному жителю, которому грозило реальное лишение свободы, помочь избежать наказания. В действительности же обвиняемый не намеревался исполнять своего обещания. За свои «услуги» злоумышленник потребовал от мужчины 1,5 миллиона рублей. Мужчина согласился на предложение депутата, но, прежде чем передать требуемую сумму, сообщил об этом ФСБ. Оперативники задержали народного избранника с поличным при совершении «сделки». Уголовное дело против бывшего депутата направлено в суд.

Дочь обвиняемого депутата Марина Камбаратова скандально прославилась в декабре 2016 года после того, как на Youtube появилось видео дорожного конфликта с ее участием. Девушка нестандартно отреагировала на возникшую пробку на въезде во двор. Дочь депутата сначала пообещала своему оппоненту, что вызовет охрану, «которая сожгет его ведро», затем вышла из своего «мерседеса», начала пинать чужой автомобиль, продолжая ругаться и называя мужчину «дебилом» и «больным». Водитель пытался остановить женскую истерику, но спустя семь минут сдал назад. После шумихи в СМИ Марина Камбаратова публично принесла свои извинения оппоненту, на этом конфликт был исчерпан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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